Число погибших при обвале в угольной шахте в Китае возросло

Власти китайского города Шэньму в провинции Шаньси сообщили, что число погибших при обрушении крыши угольной шахты возросло до 21, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в момент аварии в шахте находились 87 человек.

По данным властей, 66 горняков сумели выбраться из шахты, 21 человек остался под завалами.

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Обрушение крыши угольной шахты произошло в 11.30 мск 12 января в городе Шеньму.

Ранее сообщалось о 19 погибших при обвале на китайской угольной шахте. До настоящего момента продолжались поиски еще двух шахтеров, остававшихся под землей. Теперь власти официально признали их погибшими.