СМИ: Порошенко отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы

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Украинский президент Петр Порошенко 12 января находился недалеко от храма Спаса на Берестове вместе со своей супругой и главной новой церкви страны Епифанием. Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно имеющимся данным, этот храм, в котором похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий и который входит в комплекс Киево-Печерской лавры, обещан Константинополю в обмен на томос.

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«8 октября экзархи Константинопольского патриархата также посещали храм Спаса на Берестове», — говорится в материале.

Ранее стоявший рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок во время церемонии вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.