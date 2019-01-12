В Киеве произошел взрыв в торговом центре

В результате взрыва в торговом центре в Киеве пострадал мужчина, сообщает местная полиция в своем фейсбуке.

По информации правоохранительных органов, взрыв произошел на третьем этаже торгового центра. Полиция сообщила, что у мужчины сдетонировала в руках дымовая шашка, которую он зажег, чтобы проверить работу систем пожаротушения.

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Отмечается, что в момент инцидента в помещении шел ремонт. Пострадавший госпитализирован.

Осенью прошлого года СМИ сообщали о взрыве центре Киева.