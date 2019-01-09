Эрдоган призвал заменить полиэтиленовые пакеты авоськами из конопли

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал заменить полиэтиленовые пакеты авоськами из конопляной ткани, так как они безвредны для природы, пишет РИА «Новости»

С 1 января 2019 года по решению правительства Турции пластиковые пакеты стали платными во всех торговых точках страны. По мнению лидера страны от них нужно вовсе отказаться.

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«Пластиковые пакеты не могут разложиться в земле за 500, 750 и 1000 лет. Мы решительно объявляем им войну. Я помню, что мои родители делали сумки-авоськи. Их не выбрасывали после покупки, а мыли и использовали снова. Это дружба с землей», — рассказал Эрдоган на симпозиуме по проблемам местного самоуправления в Анкаре.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о скором визите в Россию для беседы с Путиным.