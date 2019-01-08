В Турции нашли еще два тела погибших при крушении судна моряков

Спасатели нашли еще два тела погибших при крушении судна в Турции моряков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Украины в Турции Андрея Сибигу.

Он уточнил, что поиск тел сильно осложняют сложные погодные условия.

По словам посла, в ближайшие часы будет проведена процедура опознания.

Ранее пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова заявила, что россиян не было среди членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна. Всего на борту находились 13 членов экипажа.