В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает РИА «Новости».

Директор зоопарка Тийт Маран объяснил, что ветеринарам не удалось залечить хроническую рану на его лапе, поэтому специалисты рекомендовали усыпить животное.

«Они пришли к выводу, что раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения, а без него и шансов на выздоровление животного», – рассказал Маран.

Медведя звали Кефирчиком, Московский зоопарк подарил его эстонским коллегам в 2009 году.