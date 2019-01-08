Посольство России отреагировало на заявления СМИ о жизни Скрипалей

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В посольстве России в Великобритании отреагировали на публикацию The Telegraph о жизни экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после покушения.

В дипведомстве назвали сообщения СМИ «не более, чем предположениями людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб».

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«Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария», — заявил пресс-секретарь дипведомства.

Ранее сообщалось, что Скрипали живут на территории Великобритании и имеют возможность общаться с друзьями.

По данным издания, они также, вероятно, получили предложение по работе от спецслужб Британии. При этом исчезнуть из поля зрения общественности им тоже помогла MI5, отмечается в материале.