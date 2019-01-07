Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.

Такое решение было принято на фоне беспорядков, связанных с движением «желтых жилетов».

Ранее сообщалось, что официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво был эвакуирован из своего кабинета после вторжения протестующих во двор министерства.

По словам очевидца, около пятнадцати человек, часть из которых были одеты в черное, а другие — в желтые жилеты, вышибли дверь министерства с помощью строительной машины.