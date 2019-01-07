На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,0
На территории американского штат Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров в 68 км к северо-западу от населенного пункта Танана», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Ранее сообщалось, что более 70 человек пострадали при землетрясении в Иране.