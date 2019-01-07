На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,0

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На территории американского штат Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров в 68 км к северо-западу от населенного пункта Танана», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее сообщалось, что более 70 человек пострадали при землетрясении в Иране.