В Китае занесенный в Красную книгу снежный барс впервые попал на видео

Когда у самки снежного барса наступает течка, она почти не ест, катается на спине, мурлычет и урчит... Martin Harvey / WWF-Canon

В Китае на видеокамеры впервые попал снежный барс. Ролик размещен на YouTube-канале CGTN.

Согласно предоставленной информации, животное попало на инфракрасные камеры в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в конце декабря прошлого года.

Животное занесено в российскую Красную книгу. Из-за малой численности вида и труднодоступности местообитания некоторые биологические аспекты жизнедеятельности животного мало изучены.

Весной прошлого года снежный барс в Московском зоопарке был в недоумении от метели в марте.