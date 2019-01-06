В Китае занесенный в Красную книгу снежный барс впервые попал на видео
В Китае на видеокамеры впервые попал снежный барс. Ролик размещен на YouTube-канале CGTN.
Согласно предоставленной информации, животное попало на инфракрасные камеры в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в конце декабря прошлого года.
Животное занесено в российскую Красную книгу. Из-за малой численности вида и труднодоступности местообитания некоторые биологические аспекты жизнедеятельности животного мало изучены.
Весной прошлого года снежный барс в Московском зоопарке был в недоумении от метели в марте.