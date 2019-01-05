Рекордное количество американцев захотели уехать из страны
Рекордное число граждан США хотят переехать из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Согласно данным исследования, покинуть Штаты насовсем хотят 16% американцев. Служба подчеркивает, что это самый высокий показатель за все время проведения опросов. Такой процент связывают с президентством Дональда Трампа. Отмечается, что во время правления его предшественника Барака Обамы покинуть страну хотели 10% американцев, во время правления Джорджа Буша-младшего этот показатель составлял 11%.
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В опросе, который проводился в 2017-2018 годах, приняли участие 1 тыс. жителей США в возрасте от 15 лет.
Ранее сообщалось, что большинство американцев хотят наказания или импичмента для Трампа.