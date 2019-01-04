Глава «новой церкви» Украины пообещал выставить на обозрение «томос автокефалии»

Глава «новой церкви» Украины «митрополит» Епифаний заявил, что 7 января совершит литургию в киевском соборе Святой Софии, после чего «томос автокефалии» будет выставлен на всеобщее обозрение, передает РИА «Новости».

После церемонии запланирована совместная божественная литургия Варфоломея и главы «новой украинской церкви» Епифания.

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«Епифаний совершит божественную литургию… во время богослужения будет находиться долгожданный томос. После литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день», — говорится в сообщении.

Ранее Вселенский патриарх благословил предстоятеля «новой церкви» на Украине.