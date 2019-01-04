В МЧС предупредили о сходе лавин в горах Крыма

В российском МЧС предупредили жителей Крымского полуострова об опасности схода лавин в горах. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Как отмечается, предупреждение касается погодной ситуации в ближайшие три дня.

«Во второй половине суток 4 января, в течении суток 5 и 6 января в Крымских горах ожидается сход метелевых лавин», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России предупредил находящихся в Германии граждан о высоком уровне погодной опасности в южных и центральных районах страны.