В Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций
На месте трагедии в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций многоквартирного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-центра главного управления МЧС по Челябинской области Михаила Юрина.
«Угроза обрушения сохраняется», — подчеркнул Юрин.
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По его словам, в данный момент закрыты подъезды дома с пятого по восьмой.
Ранее сообщалось, что спасатели установили личность более 20 погибших при крушении дома в Магнитогорске.