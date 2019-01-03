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На месте трагедии в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций многоквартирного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-центра главного управления МЧС по Челябинской области Михаила Юрина.

«Угроза обрушения сохраняется», — подчеркнул Юрин.

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По его словам, в данный момент закрыты подъезды дома с пятого по восьмой.

Ранее сообщалось, что спасатели установили личность более 20 погибших при крушении дома в Магнитогорске.