Число жертв при обрушении дома в Магнитогорске возросло
Спасатели нашли под завалами обрушившегося подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Таким образом, число жертв увеличилось до 21 человека.
«Извлечен 21-й погибший. Это мужчина», — сказал представитель МЧС.
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Как отмечается, судьба еще 20 человек остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело 20-го погибшего.