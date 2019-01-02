Число жертв при обрушении дома в Магнитогорске возросло

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Спасатели нашли под завалами обрушившегося подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Таким образом, число жертв увеличилось до 21 человека.

«Извлечен 21-й погибший. Это мужчина», — сказал представитель МЧС.

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Как отмечается, судьба еще 20 человек остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело 20-го погибшего.