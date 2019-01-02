В Москве закрыли участок синей линии метро

Участок Арбатско-Покровской линии метро от станции «Курская» до станции «Щелковская» закрыли по 5 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Также стало известно, что с 6 по 8 января будет закрыт участок от станции «Партизанская» до станции «Щелковская».

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Как отмечается, причиной закрытия стали работы по модернизации инфраструктуры.

В пресс-службе добавили, что на время ремонтных работ пассажиров до закрытых станций будут перевозить бесплатные автобусы «КМ».

Ранее сообщалось, что в Москве на новогодние праздники также закроют участок фиолетовой ветки метро.