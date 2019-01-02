На Чукотке пять человек погибли при пожаре

В результате пожара в деревянном доме в чукотском селе Янракыннот погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Отмечается, что еще один ребенок тяжело пострадал в результате происшествия.

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«В результате пожара пять человек погибли, в том числе двое детей. Кроме того, еще один ребенок госпитализирован, его состояние медиками оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении СК.

Ранее стало известно, что при возгорании маршрутки в Магнитогорске погибли три человека.