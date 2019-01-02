На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки

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На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии взрыв газа.

«На данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что полиция не установила фактов мародерства на месте обрушившегося дома в Магнитогорске.