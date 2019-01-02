На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки
На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.
Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии взрыв газа.
«На данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что полиция не установила фактов мародерства на месте обрушившегося дома в Магнитогорске.