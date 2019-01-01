В Манчестере неизвестный устроил поножовщину на вокзале

В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на людей на вокзале Виктория, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что подозреваемый в данный момент задержан, вокзал приостановил работу.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали три человека. Их состояние в данный момент не уточняется.

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Правоохранители ведут расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Шотландии неизвестный напал на психиатрическую больницу.