В Манчестере неизвестный устроил поножовщину на вокзале
В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на людей на вокзале Виктория, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что подозреваемый в данный момент задержан, вокзал приостановил работу.
По данным полиции, в результате инцидента пострадали три человека. Их состояние в данный момент не уточняется.
Реклама
Правоохранители ведут расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в Шотландии неизвестный напал на психиатрическую больницу.