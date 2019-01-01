Стали известны подробности инцидента с мостом в Парке Горького

При поломке подпорок моста в Парке Горького в Москве пострадали пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Он также рассказал, что рухнул деревянный мост высотой пять м.

Ранее стало известно, что в Парке Горького сломались подпорки моста. Поступали сведения о пяти пострадавших, однако не было дополнительной информации об их состоянии.

Причина инцидента в данный момент неизвестна.