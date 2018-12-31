МЧС сообщило, как долго будет идти разбор завалов в Магнитогорске

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Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что работы по разбору завалов на месте взрыва газа в Магнитогорске будут продолжаться, предположительно, не менее двух суток, передает РИА «Новости».

«Сложно сказать. Даже специалисты не могут сейчас ответить, сколько это будет. Я думаю, не меньше двух суток. Но это предположительно», - сказал Зиничев.

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По последним данным, под завалами могут находиться 35 человек. Погибли по меньшей мере 7 человек.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что угрозы другим подъездам после взрыва газа в доме в Магнитогорске нет.

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