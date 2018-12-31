Под завалами в Магнитогорске могут находиться семь детей

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что около семи детей числятся пропавшими после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у властей есть списки людей проживающих в доме, в котором произошло ЧП.

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Он также добавил, что под завалами могут находиться около 35 человек.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил пострадавших при ЧП в Магнитогорске.

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