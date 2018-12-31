В Магнитогорске после обрушения подъезда объявлен режим ЧС
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о введении в Магнитогорске режима ЧС. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, штаб возглавит он сам.
«В Магнитогорске объявлен режим ЧС», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что судьба 79 человек остается неизвестной после обрушения подъезда в Магнитогорске.
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В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Известно, что три человека погибли, судьба еще 79 неизвестна.
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