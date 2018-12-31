Кузнецова рассказала о родственниках вывезенных из Ирака детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о поисках родственников российских детей, привезенных из Ирака. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам омбудсмена, родственники в России есть у всех 30 детей, которых привезли домой.

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«Где-то бабушки и дедушки, которые сами разыскивали этих малышей, и они сами писали и звонили, постоянно помогали нам. Но есть и ребята, их очень мало на самом деле, у которых надо было разыскивать родственников, и нам это удалось сделать», — отметила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что спецрейс с 30 российскими детьми прилетел из Ирака в Россию.