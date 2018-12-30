В вагонах метро покажут новогоднее обращение Путина
Пассажиры московского метро смогут увидеть в новогоднюю ночь на экранах, установленных в вагонах поездов, поздравления президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Транслировать видеообращения вместе с титрами будут около 9 тысяч экранов в 1820 вагонах поездов.
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Кроме того, в полночь традиционную новогоднюю речь Путина пассажиры смогут услышать на эскалаторах.
Метро Москвы будут круглосуточно работать с 31 декабря на 1 января.