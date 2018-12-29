На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9
У юго-восточных берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 49 километров в 84 км к юго-востоку от населенного пункта Пундагитан», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, в регионе объявлена угроза цунами.
Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.