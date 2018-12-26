AP: по Аргентине прошла волна обвинений в харассменте

По Аргентине прошла волна обвинений в сексуальном насилии, сообщает агентство Associated Press.

В последнее время женщины начали активно выступать с обвинениями в харассменте прошлых лет, отмечается в материале.

Недавно выпускники еврейской общинной школы, в их числе дочь аргентинского политика Даниэль Фильмус, публично обвинили школьного врача в сексуальном надругательстве над ними, когда им было от 13 до 14 лет.

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Кроме того, женщины из политических партий и активистских молодежных групп начали писать в социальных сетях и говорить в СМИ о сексуальных домогательствах.

«Аргентина стоит во главе социальной мобилизации тысяч женщин, такого никогда ранее не было в Латинской Америке, и это оказывает влияние на братские страны», — сказала Мария Елена Наддео, которая работает при омбудсмене в Буэнос-Айресе. Она сослалась на аналогичные движения в Уругвае, Боливии, Эквадоре и Чили.

Аргентинка Клаудия Гебель, советник в конгрессе, обвинила главу аппарата сената Педро Фиорда в харассменте. Кроме того, актриса Тельма Фардин публично обвинила актера Хуана Дарта в изнасиловании в 2009 году, когда ей было 16 лет. Писатели, политики и журналисты выразили поддержку актрисе в социальных сетях, пишет AP.