Крым и Севастополь окончательно утвердят границу
Город федерального значения Севастополь и республика Крым установят окончательную административную границу в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
По его словам, это произойдет в 2019 году.
«Это будет 100% в следующем году. Мы генплан не сможем утвердить без границ», — сказал Овсянников.
Он добавил, что несогласованным остается один объект. Речь идет о Ялтинском заказнике, который заходит на территорию Севастополя со стороны Фороса.
«Для меня это не принципиально, но я услышал, как к этому относятся работники лесхоза, туристы и все остальные, поэтому был вынужден сказать, что да, теперь это принципиально», — заключил Овсянников.
Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на разгром военными Украины пансионата на границе с Крымом.