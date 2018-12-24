Крым и Севастополь окончательно утвердят границу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/525/12031525/RIAN_5601570.HR-pic905-895x505-62267.jpg">

Город федерального значения Севастополь и республика Крым установят окончательную административную границу в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

По его словам, это произойдет в 2019 году.

Реклама

«Это будет 100% в следующем году. Мы генплан не сможем утвердить без границ», — сказал Овсянников.

Он добавил, что несогласованным остается один объект. Речь идет о Ялтинском заказнике, который заходит на территорию Севастополя со стороны Фороса.

«Для меня это не принципиально, но я услышал, как к этому относятся работники лесхоза, туристы и все остальные, поэтому был вынужден сказать, что да, теперь это принципиально», — заключил Овсянников.

Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на разгром военными Украины пансионата на границе с Крымом.