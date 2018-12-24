В Хабаровском крае не сразу заметили падение гигантского метеорита
В Хабаровском крае несколько дней назад произошло падение метеорита, из-за чего в регионе был введен режим ЧС. Об этом сообщает ФАН.
Отмечается, что падение произошло в безлюдной местности, из-за чего об этом стало известно не сразу.
«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — отметил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
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Он добавил, что к месту падения метеорита были направлены две группы специалистов.