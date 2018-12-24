В Хабаровском крае трехлетний мальчик три часа выбирался из тайги в -35°С

В Хабаровском крае трехлетний мальчик самостоятельно прошел 3 км в -35°С, выбираясь из тайги после чрезвычайного происшествия с отцом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации села Кенай Комсомольского района.

Отмечается, что отец и сын ехали на снегоходе «Буран» из детского сада. В какой-то момент отец высадил сына, так как снегоход провалился в наледь и попытался самостоятельно развернуться, однако рухнул под лед.

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«Как мальчик рассказал маме, его папа пытался выбраться и крикнул ему, чтобы тот шел в магазин — мать ребенка работает в магазине», — сказал представитель администрации.

Отмечается, что мальчик 3 км шел в одиночестве, пока его не заметил один из местных жителей. В данный момент он находится дома.

Отца мальчика ищут с субботы, 22 декабря.

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