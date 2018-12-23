В МЧС отчитались о ликвидации последних очагов возгорания в шахте в Соликамске

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В пресс-службе МЧС заявили, что в шахте в Соликамске Пермского края полностью ликвидированы последние очаги возгорания. Сообщение представителей МЧС передает ТАСС.

При этом в пресс-службе ведомства подчеркнули, что в данный момент продолжаются «аварийные работы». Также проходит обследование участков, где возникло возгорание.

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Ранее в МЧС сообщили, что в шахте продолжается тушение пожара.

22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 м. Все они погибли, их тела извлекли на поверхность.