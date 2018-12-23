Всех мертвых горняков достали из шахты в Соликамске

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На поверхность подняты тела всех девяти шахтеров, которые погибли при пожаре на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте чрезвычайного происшествия.

«На поверхность поднято тело девятого погибшего», — сказал представитель штаба.

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Он подчеркнул, что в шахте больше не осталось мертвых горняков.

Ранее сообщалось, что в Соликамске на поверхность подняли тело восьмого погибшего в шахте.

22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 м. Все они погибли.