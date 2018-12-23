Экс-журналист Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот»
Бывший журналист немецкого журнала Der Spiegel Клаас Релотиус собирал деньги со своих читателей. Об этом сообщается на сайте издания.
По словам читателей, Релотиус писал им со своего электронного адреса с просьбой «пожертвовать деньги для детей-сирот в Турции». Средства должны были быть перечислены на его личный счет.
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Уточняется, что в настоящее время нет точных данных о том, сколько денег было собрано и что с ними произошло. Подчеркивается, что в редакции не знали об этих письмах.
Ранее Spiegel уволил прославленного журналиста за сфабрикованные материалы.