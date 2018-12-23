Число жертв цунами в Индонезии превысило 200

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В результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии в районе Зондского пролива, погибли уже 222 человека, передает Antara со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Также сообщается, что еще 843 человека в результате стихийного бедствия получили ранения.

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28 человек в настоящее время числятся пропавшими без вести, в связи с чем число жертв, вероятно, еще возрастет, добавили в BNPB.

Уточняется, что все погибшие являются гражданами Индонезии.

Ранее сообщалось о 168 жертвах цунами.