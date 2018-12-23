На поверхность подняли тело первого из девяти погибших на шахте «Уралкалия»

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В оперативном штабе, созданном после задымления на шахте «Уралкалия» в Соликамске, сообщили о том, что на поверхность было поднято тело первого из девяти погибших, передает РИА «Новости».

«Первое тело подняли», — сообщили в оперативном штабе.

22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 метров. Все они погибли.

Ранее СК сообщил о задержаниях по делу о гибели людей в шахте «Уралкалия».