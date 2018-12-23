Песков: Путин поручил выяснить причины гибели людей в шахте «Уралкалия»

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор о ЧП в шахте «Уралкалия» в Соликамске с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и министром по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Президент выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших», — сообщил Песков.

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По его словам, глава государства поручил следственным органам определить причины гибели людей в шахте.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае объявили траур по погибшим в шахте «Уралкалия».