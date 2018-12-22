В Париже на акции протеста задержали более 140 «желтых жилетов»

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На протестных акциях, которые проходят в Париже, задержаны более 140 «желтых жилетов». Об этом сообщает BFM TV.

Как отмечается, в настоящий момент полиция задержала 142 человека. Подчеркивается, что из них 16 помещены под стражу.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в Париже в демонстрациях участвуют около 2 тыс. человек.

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Всего на акции протеста вышли 23,8 тыс.человек.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов «желтых жилетов» погиб еще один водитель.