В Париже на акции протеста задержали более 140 «желтых жилетов»
На протестных акциях, которые проходят в Париже, задержаны более 140 «желтых жилетов». Об этом сообщает BFM TV.
Как отмечается, в настоящий момент полиция задержала 142 человека. Подчеркивается, что из них 16 помещены под стражу.
По данным Министерства внутренних дел Франции, в Париже в демонстрациях участвуют около 2 тыс. человек.
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Всего на акции протеста вышли 23,8 тыс.человек.
Ранее сообщалось, что в ходе протестов «желтых жилетов» погиб еще один водитель.