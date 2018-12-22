В СК заявили о вероятной гибели рабочих на шахте «Уралкалия» в Соликамске

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Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело в связи с пожаром на на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по Пермскому краю.

Как отмечается, дело возбуждено по статье, которая предполагает собой нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть людей.

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«Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек)», — заявили в ведомстве.

В данный момент на месте ЧП ведутся спасательные работы.

Ранее сообщалось, что группировка по ликвидации пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске усилена.