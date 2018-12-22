Группировка по ликвидации пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске усилена
МЧС России приняло решение усилить группировку по ликвидации пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«К месту происшествия выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга», — подчеркнули в ведомстве.
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Всего на место ЧП отправлены 32 человека.
Подчеркивается, что девять рабочих все еще не могут покинуть шахту из-за задымления.
Ранее стало известно, есть ли шансы на спасение рабочих «Уралкалия» в Соликамске.