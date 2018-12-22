Группировка по ликвидации пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске усилена

<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/12104407/RIAN_1254618.HR-pic905-895x505-89092.jpg">

МЧС России приняло решение усилить группировку по ликвидации пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«К месту происшествия выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Всего на место ЧП отправлены 32 человека.

Подчеркивается, что девять рабочих все еще не могут покинуть шахту из-за задымления.

Ранее стало известно, есть ли шансы на спасение рабочих «Уралкалия» в Соликамске.