Стало известно, есть ли шансы на спасение рабочих «Уралкалия» в Соликамске
В подрядной организации УС-30 рассказали о шансах на спасение рабочих, которые оказались заблокированными в шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее начальника Андрея Максимова.
Как отмечается, связь с ними установить пока не удалось.
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«Говоря о шансах — есть надежда, что люди спасутся. Туда пока нет доступа, задымление еще сохраняется», — сказал Максимов.
Он добавил, что обрушений на шахте нет.
Ранее сообщалось, что стал известен источник возгорания на шахте «Уралкалия» в Соликамске.