В МЧС прокомментировали сообщения о взрыве метана на шахте «Уралкалия»

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Представители главного управления регионального ведомства МЧС опровергли сообщения о взрыве метана на шахте «Уралкалия» в Соликамске, передает РИА «Новости».

«МЧС опровергает информацию о взрыве метана на предприятии», — сообщили представители ведомства.

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По их словам, в городе в полной готовности находятся горноспасатели новосибирского отряда МЧС России, а также бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф и отделение санавиации Пермской краевой службы спасения.

Ранее сообщалось, что стал известен источник возгорания на шахте «Уралкалия» в Соликамске.