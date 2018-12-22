В Киеве отпразднуют Новый год шествием в честь Бандеры

В Киеве 1 января планируют провести марш в честь дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Объявление о марше было размещено на странице украинской националистической партии всеукраинское объединение «Свобода» в фейсбуке.

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Ранее в МИД России отреагировали на учреждение на Украине «дня Бандеры». В ведомстве подчеркнули, что подобное «поклонение гнусным историческим персонажам» свидетельствует о презрительном отношении к украинскому народу.

Степан Бандера возглавлял организацию ОУН-УПА (организация запрещена в России). Организация признана на территории России экстремистской, ее деятельность запрещена.