В США неизвестный забрался на главную елку страны

В США неизвестный мужчина залез на рождественскую елку, которая установлена на лужайке перед Белым домом. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, мужчина спустился с дерева после уговоров полиции. Территория вокруг елки будет оцеплена до конца дня.

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По словам представителя правоохранительных органов, мужчина был в состоянии «эмоционального расстройства». После этого его доставили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Белый дом привезли главную рождественскую елку США.