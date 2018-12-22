В США неизвестный забрался на главную елку страны
В США неизвестный мужчина залез на рождественскую елку, которая установлена на лужайке перед Белым домом. Об этом сообщает Fox News.
Как отмечается, мужчина спустился с дерева после уговоров полиции. Территория вокруг елки будет оцеплена до конца дня.
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По словам представителя правоохранительных органов, мужчина был в состоянии «эмоционального расстройства». После этого его доставили в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в Белый дом привезли главную рождественскую елку США.