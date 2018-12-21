Число пострадавших в ходе беспорядков в Барселоне увеличилось до 60

Число пострадавших в результате протестов в Барселоне увеличилось до 62 человек. Об этом говорится в сообщении местных экстренных служб.

Уточняется, что среди пострадавших оказались 35 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате столкновений протестующих с полицией в Барселоне увеличилось до 51 человека.

Также стало известно, что полиция задержала около 10 участников акций протеста.