МИД обвинил США в давлении на Бутину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США создали для россиянки Марии Бутиной невыносимые условия содержания в тюрьме, тем самым вынудив ее признать вину, передает РИА «Новости».
Захарова заявила, что Бутину перевели в тюремный блок для особо опасных преступников и не выпускали из камеры по 22 часа в сутки.
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Кроме того, россиянке было отказано в необходимой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что отец Бутиной потерял связь с дочерью после ее признательных показаний.