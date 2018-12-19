МИД обвинил США в давлении на Бутину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/113/12092113/AP_18332800137736-pic905-895x505-41647.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США создали для россиянки Марии Бутиной невыносимые условия содержания в тюрьме, тем самым вынудив ее признать вину, передает РИА «Новости».

Захарова заявила, что Бутину перевели в тюремный блок для особо опасных преступников и не выпускали из камеры по 22 часа в сутки.

Реклама

Кроме того, россиянке было отказано в необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что отец Бутиной потерял связь с дочерью после ее признательных показаний.