Полиция проверяет сообщение о конфликте с участием замглавреда «Эха Москвы»

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Представители ГУ МВД по Москве сообщили о начале проверок после сообщений о конфликте у развлекательного заведения на улице 1905 года, передает РИА «Новости».

«Проводится проверка по факту сообщения в одной из социальных сетей о конфликте между гражданами и угрозе предметом, похожим на оружие, произошедшем у развлекательного заведения, расположенного на улице 1905 года. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

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В столичном главке не стали уточнять личности участников конфликта.

Ранее сообщалось, что на замглавреда «Эха Москвы» напал мужчина с пистолетом в Москве.