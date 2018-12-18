Посольство установило связь с «Кузьмой Мининым», севшим на мель у берегов Британии

Посольство России в Лондоне установило связь с капитаном сухогруза «Кузьма Минин», который сел на мель у берегов Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время совместно с британскими компетентными службами проходит спасательная операция», — отметили в дипломатическом представительстве.

Реклама

Как отмечается, посольство выразило благодарность британской стороне за оказание помощи российским морякам.

Ранее сообщалось, что в Британии пообещали обеспечить безопасность моряков с «Кузьмы Минина».