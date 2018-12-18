Частичную декриминализацию статьи об экстремизме одобрили во II чтении

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Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроекты о частичной декриминализации ст. 282 УК России об экстремизме, передает РИА «Новости».

«Поправками ко второму чтению, рекомендованными к принятию, предлагается установить годичный срок давности привлечения к административной ответственности за рассматриваемые правонарушения, в отличие от установленного в настоящее время срока в три месяца», — сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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По его словам, такое решение было обусловлено необходимостью проведения надлежащего административного расследования и прочих процессуальных действия, которые требуют значительных временных затрат. По его словам, лицу, которое совершит аналогичное деяние повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, грозит уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует частично декриминализовать статью об экстремизме.