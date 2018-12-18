СМИ узнали о предъявленном обвинении родственнику стрелявшего в Страсбурге
Полиция предъявила обвинения одному из родственников Шерифа Чекатта, который устроил стрельбу в Страсбурге сообщает BFMTV.
Отмечается, что задержанного подозревают в преступном сговоре с террористами, связях с террористическими группировками, а также в незаконном приобретении, хранении и передачи другому лицу оружия.
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Подозреваемый был помещен под стражу по требованию прокуратуры.
Ранее сообщалось, что число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до пяти.
Чекатт открыл стрельбу вечером во вторник, 12 декабря, рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате нападения пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Нападавший был застрелен при попытке открыть огонь по полицейским.