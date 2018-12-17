В Ростовской области около 20 человек попали в больницу с отравлением

Около 20 жителей поселка Аюта Ростовской области госпитализированы с признаками пищевого отравления, половина из них несовершеннолетние, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города Шахты.

По имеющимся данным, первые жалобы на недомогание появились вечером 16 декабря.

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Сообщается, что в инфекционных отделениях в настоящее время находятся 13 детей в возрасте от одного до 14 лет и 13 взрослых. Еще несколько человек от госпитализации отказались.

По предварительной версии медиков, у отравившихся гастроэнтероколит. Подчеркивается, что заболели люди, компактно проживающие всего в нескольких кварталах поселка.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после массового отравления школьников в Петербурге.